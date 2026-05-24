«Tappa incredibile, i ds delle squadre dei velocisti hanno sbagliato tutto»

Ma come si fa a perdere un’occasione così? Le squadre dei velocisti dovevano controllare la corsa e chiudere quando mancavano 20 chilometri al traguardo. La colpa però è dei direttori sportivi di quei team che ambivano a giocarsi la tappa. Oltretutto un arrivo non banale, a Milano e prima del giorno di riposo.

Onore al merito ai vincitori (il norvegse Lavik della Uno-X) e in una tappa corsa a velocità folle, 51 di media, però penso che è stata un’occasione sprecata. Sul banco degli imputati ci sono soprattutto Milan e la Lidl Trek venuta al Giro con tre obiettivi per raddrizzare un inizio stagione sotto le attese: il friulano per le volate, Ciccone per le tappe e Gee per la generale. Ma con il team diviso in tre è difficile è ottenere i risultati. Per fortuna hanno avuto un giorno la maglia rosa con Ciccone.