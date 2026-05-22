Bettiol quando vuole non sbaglia un colpo, arriva l’ora di Vingegaard

Sportivamente parlando, Alberto Bettiol è un cecchino. Perché quelle poche volte, e si può davvero dire poche, in cui si trova davanti, non sbaglia mai il colpo. Oggi è stato sia bravo sia intelligente, perché ha lasciato sfogare chi era in fuga con lui, è salito col suo passo per poi attaccare quando sapeva di poter fare la differenza.

Passaggi Nella sua vita Bettiol non ha quasi mai sbagliato, dal successo al Fiandre in poi ha sempre piazzato qua e là una vittoria, ma sono convinto che avrebbe potuto fare molto di più.