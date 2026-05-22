Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Ciclismo

Bettiol quando vuole non sbaglia un colpo, arriva l’ora di Vingegaard

Il corridore dell’Astana è stato bravo e intelligente nel vincere la tappa. La salita di sabato pane per i denti del favorito del Giro d’Italia, che cercherà la spallata vera prima dell’ultima settimana
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

Commentatore

Alberto Bettiol festeggia la vittoria sul traguardo di Verbania - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Alberto Bettiol festeggia la vittoria sul traguardo di Verbania - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sportivamente parlando, Alberto Bettiol è un cecchino. Perché quelle poche volte, e si può davvero dire poche, in cui si trova davanti, non sbaglia mai il colpo. Oggi è stato sia bravo sia intelligente, perché ha lasciato sfogare chi era in fuga con lui, è salito col suo passo per poi attaccare quando sapeva di poter fare la differenza.

Passaggi

Nella sua vita Bettiol non ha quasi mai sbagliato, dal successo al Fiandre in poi ha sempre piazzato qua e là una vittoria, ma sono convinto che avrebbe potuto fare molto di più.

Per il resto, posso dire che mi aspettavo una tappa diversa, non che partissero in una quindicina per poi andare a giocarsi la vittoria. Il gruppo ha lasciato fare, nessuno dava preoccupazioni per la classifica generale, probabilmente si è deciso di tirare il fiato in vista della tappa di oggi.

Attesa

Si sale e si sale bene, mi aspetto che Vingegaard dia la prima spallata vera al Giro. Sono certo che questa frazione se l’è segnata sul calendario, sa di essere il più forte, lo ha anche già dimostrato, è conscio di avere una grande occasione. Può prendere la maglia rosa, ma anche staccare i più diretti avversari al successo finale in vista della terza e ultima settimana, storicamente la più complicata. Mi auguro di vedere un bello spettacolo e anche un Pellizzari in grado di lottare tra i primi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
giro d'ItaliaammiraglioJonas VingegaardPellizzari

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&FuturaSostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.

ISCRIVITI
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoCon Imago, nel Food&Beverage la qualità si misura in tempo realeCon Imago, nel Food&Beverage la qualità si misura in tempo reale

Con LoonLevel, il nuovo sistema di controllo imbottigliamento e confezionamento che unisce IA e Computer Vision, la filiera è oggetto di verifiche automatiche di livello