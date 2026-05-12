Strategia globale e radicamento locale: Brescia è «glocal»

L’identità di Brescia è sempre più glocal . A dimostrarlo è una ricerca condotta da studiosi dell’Università Cattolica di Brescia coordinati da Vincenzo Cesareo (professore emerito di Sociologia e presidente del Consiglio dei Saggi dell’Associazione Italiana di Sociologia) che ha preso in esame, attraverso una trentina di interviste qualitative , alcuni ambiti del contesto territoriale quali le imprese industriali, il turismo, la cultura e l’ambiente.

Dall’analisi emerge che la percezione del glocal, sia come «scenario» sia come «strategia di azione», è ampiamente presente nelle affermazioni e nelle pratiche degli intervistati . Nel campo delle imprese industriali gli intervistati possiedono una concreta esperienza del glocal poiché le loro realtà imprenditoriali presentano una strategia globale e insieme un forte radicamento locale.

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Il termine è già a loro noto in quanto utilizzato, ad esempio nel network di Confindustria Brescia, nei convegni, nel marketing e nei piani strategici. Gli imprenditori pongono l’accento sul nesso tra i due fattori sottolineando che occorre avere coscienza della vastità dei mercati di sbocco dei propri prodotti e al contempo essere radicati in un territorio dotato di una peculiare vocazione per un genius loci e insieme un genius familiae. Tali aspetti sono collegati a un’altra vocazione, quella imprenditoriale, che porta a una produzione di qualità apprezzata anche all’estero.

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Anche dalle parole degli intervistati dell’ambito della cultura e del turismo emerge una feconda integrazione tra locale e globale; fra custodia, valorizzazione e implementazione di patrimoni, tradizioni, saperi locali e la dimensione universale/globale del sapere, dei modelli, delle tendenze, delle relazioni. Al contempo si registra una certa attenuazione delle chiusure campanilistiche e provincialistiche, così come delle tentazioni banalmente emulative di fenomeni globali. Molti avvertono, come manifestazione peculiare del glocal, la presenza a Brescia di portatori di culture «altre», e la necessità di offrire loro strumenti per conoscere la cultura di accoglienza nelle sue diverse forme artistiche, musicali, figurative, performative.

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Infine, anche la maggior parte degli intervistati sui temi ambientali ritiene che il glocal sia ormai un dato di fatto, già presente nella realtà bresciana, e insito nelle strategie per affrontare il mutamento climatico, nell’ottica di «agire localmente, pensare globalmente».

Nel complesso i contenuti della ricerca, confluiti nei due volumi «Brescia glocal. Esperienze e scenari di trasformazione» e «Brescia glocal. La voce dei protagonisti», mostrano come il glocal sia una prospettiva nella quale situazioni, problemi e soluzioni di ordine locale vanno a influenzare situazioni, problemi e soluzioni di ordine globale e viceversa. Del resto, ogni attività economica, sociale e culturale dotata di valore necessita di un legame con il territorio (relazioni, storie, know how, ecc.) e allo stesso tempo richiede un’apertura al globale per potere partecipare a reti e opportunità più estese.

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L’identità di Brescia è sempre più glocal perché qui crescono il bisogno di un radicamento al locale e quello di una apertura al globale, secondo il principio dell’et-et che si misura in maniera inclusiva con la complessità. Anche per questo la prospettiva glocal necessita di essere sempre più approfondita e discussa all’interno dei contesti decisionali dove gli attori economici e politici sono chiamati a delineare le traiettorie per il futuro sviluppo del territorio bresciano.