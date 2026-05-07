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Componenti automotive, la Vgv di Calvisano si rafforza negli Usa

L’operazione dovrebbe contribuire in modo significativo alla crescita della controllata della società, con un aumento del fatturato previsto da circa 5 milioni di dollari (2025) a quasi 20 milioni
La Vgv di Calvisano
La Vgv di Calvisano

Dopo aver inanellato una serie di operazioni societarie all’interno dei confini nazionali, la Vgv di Calvisano prosegue il suo piano di espansione per linee esterne negli Stati Uniti con l’acquisizione di alcune attività operative della Trinity Logistic Corporation, a Fort Madison.

«Da un punto di vista finanziario – evidenzia una nota diffusa dalla società bresciana – l’operazione dovrebbe contribuire in modo significativo alla crescita della controllata Vgv Usa, con un aumento del fatturato previsto da circa 5 milioni di dollari (2025) a quasi 20 milioni».

La strategia

«Questa acquisizione – rimarca Fabrizio Vicari, presidente e Ceo di Vgv e vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni industriali e organizzazione – rappresenta un’importante pietra miliare strategica nel percorso di crescita del gruppo. Dopo una serie di acquisizioni di successo nel mercato italiano, Vgv sta ora entrando in una nuova fase di espansione internazionale. Il mercato statunitense è un pilastro della nostra strategia a mediolungo termine e questa operazione rafforza significativamente la nostra presenza in un hub automotive globale di primaria importanza».

La Vgv è attiva nella distribuzione e nella produzione di componenti automotive, con una forte presenza in Italia (Calvisano e Montirone) e un focus strategico sull’espansione internazionale. L’attività della società bresciana, nell’orbita della Viscovini Group, si sviluppa lungo tutta la catena del valore: tant’è che grazie a un solido know-how tecnico, a rapporti di lunga data con partner industriali e a una visione incentrata sull’innovazione e sull'internazionalizzazione, Vgv si guadagnata la fiducia dei principali attori dell’industria automotive globale.

I risultati riportati alla fine del 2025 sono ineccepibili: il monte vendite del gruppo di Calvisano (201 dipendenti) è in linea con quello dell’esercizio precedente, a 106,4 milioni. L’Ebitda è pari a 16,8 milioni e l’utile netto è di 8,75 milioni. La Posizione finanziaria netta di 6,5 milioni.

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