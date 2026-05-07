Componenti automotive, la Vgv di Calvisano si rafforza negli Usa

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La strategia

«Questa acquisizione – rimarca Fabrizio Vicari, presidente e Ceo di Vgv e vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni industriali e organizzazione – rappresenta un’importante pietra miliare strategica nel percorso di crescita del gruppo. Dopo una serie di acquisizioni di successo nel mercato italiano, Vgv sta ora entrando in una nuova fase di espansione internazionale. Il mercato statunitense è un pilastro della nostra strategia a mediolungo termine e questa operazione rafforza significativamente la nostra presenza in un hub automotive globale di primaria importanza».

La Vgv è attiva nella distribuzione e nella produzione di componenti automotive, con una forte presenza in Italia (Calvisano e Montirone) e un focus strategico sull’espansione internazionale. L’attività della società bresciana, nell’orbita della Viscovini Group, si sviluppa lungo tutta la catena del valore: tant’è che grazie a un solido know-how tecnico, a rapporti di lunga data con partner industriali e a una visione incentrata sull’innovazione e sull'internazionalizzazione, Vgv si guadagnata la fiducia dei principali attori dell’industria automotive globale.

I risultati riportati alla fine del 2025 sono ineccepibili: il monte vendite del gruppo di Calvisano (201 dipendenti) è in linea con quello dell’esercizio precedente, a 106,4 milioni. L’Ebitda è pari a 16,8 milioni e l’utile netto è di 8,75 milioni. La Posizione finanziaria netta di 6,5 milioni.