Autonomia differenziata e prospettive glocal

Valerio Corradi

La questione delle disparità territoriali andrebbe arricchita, per permettere così di riconoscere i limiti di un dibattito incentrato solo sul confronto tra regioni

4 ' di lettura

La votazione alla Camera per l'autonomia differenziata - Foto © www.giornaledibrescia.it

La dibattuta legge sull’autonomia differenziata approvata dalla Camera dei deputati e il recente avvio di una raccolta firme per indire un referendum volto alla sua abrogazione sta rimettendo al centro del dibattito pubblico la questione delle differenze tra le aree geografiche del Paese. Come ricorda la Svimez (associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) nei propri annuali rapporti, nonostante la storica persistenza e consapevolezza del problema, le disuguaglianze economiche e