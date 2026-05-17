Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Italia e Estero

Schiavitù, il conto mai saldato con la storia della tratta africana

L’Onu l’ha riconosciuta come il più grande crimine contro l’umanità con i 12 milioni di deportati
Romina Gobbo

Romina Gobbo

Commentatrice

Cattura di un gruppo di africani da vendere come schiavi
Cattura di un gruppo di africani da vendere come schiavi

Solo poche settimane fa, il 25 marzo 2026, con 123 voti favorevoli, l’opposizione dei soliti noti – Stati Uniti, Israele, Argentina –, e 52 astenuti, tra cui il Regno Unito, gli Stati dell’Unione Europea e l’Italia, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la proposta del Ghana, sostenuta dall’Unione Africana e dalla Comunità dei Caraibi, di riconoscere la tratta transatlantica come «il più grave crimine contro l’umanità».

Il risultato è un Documento che afferma che «le conseguenze della schiavitù persistono sotto forma di razzismo strutturale, disuguaglianze razziali, sottosviluppo, emarginazione e disparità socioeconomiche che colpiscono gli africani e le persone di discendenza africana in tutte le parti del mondo». Ora per il Ghana si tratta di portare al centro del dibattito internazionale il tema della giustizia riparativa. «Che non ci sarà regalata. Come l’indipendenza politica, deve essere affermata, perseguita e conquistata attraverso determinazione e unità», ha dichiarato il presidente ghanese, John Dramani Mahama. Anche perché esistono ostacoli di natura politica e giuridica, come il principio di non retroattività. Nel 2022, i Paesi Bassi hanno riconosciuto le proprie responsabilità, ma hanno escluso riparazioni finanziarie dirette, preferendo destinare 200 milioni di euro a iniziative sociali e culturali.

Attraverso la tratta transatlantica, dal XV al XIX secolo, tra i 12 e i 15 milioni di persone originarie dell’Africa occidentale e centrale furono deportate verso le Americhe, dove furono costrette a lavorare soprattutto nelle piantagioni e nelle miniere, in condizioni di schiavitù. Non si trattò solo di lavoro forzato, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ma di «un meccanismo di sfruttamento di massa e di deliberata disumanizzazione di uomini, donne e bambini». Un fenomeno di tali dimensioni ebbe conseguenze importanti sia nel continente lasciato, che vide un notevole tracollo demografico, perché a essere deportata fu la miglior generazione, e che da allora vive instabilità politica e conflitti armati, che in quello di arrivo.

Le popolazioni africane in diaspora forzata rielaborarono memorie, concezioni e pratiche culturali dei luoghi di origine. In questi nuovi contesti nacquero rivendicazioni politiche come il panafricanismo, che, considerando gli africani e gli afrodiscendenti un’unica comunità, interessò entrambe le sponde dell’Atlantico e fu centrale nelle lotte per la decolonizzazione. La data del voto ha coinciso con quella dell’approvazione, da parte del Parlamento britannico, dell’Abolition of the Slave Trade Act (25 marzo 1807) che sancì l’abolizione della tratta atlantica degli schiavi.

Inoltre, nel 2007, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 25 marzo «Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi». Per giungere a questa Risoluzione che, anche se non vincolante, potrà riportare al centro questioni come le riparazioni e la cancellazione del debito, l’iter è stato lungo. L’idea della tratta come crimine contro l’umanità era già stata avanzata dal movimento abolizionista del XIX secolo.

Il forte di Elmina in Ghana
Il forte di Elmina in Ghana

Poi, nel 1993, durante la prima Pan African Conference on Reparations for African Enslavement, Colonization and Neo-colonization, fu adottata la Dichiarazione di Abuja. Afferma che le nazioni arricchitesi con la tratta degli schiavi e il colonialismo hanno un debito storico verso i popoli africani. Inoltre, schiavitù e colonialismo sono inquadrati come crimini contro l'umanità. Concetto ribadito nel 2001 dalla conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Durban, in Sudafrica. L’annuncio della Risoluzione durante l’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2025, fu l’occasione per l’Unione Africana di proclamare il 2025 come «Anno della giustizia per gli africani attraverso le riparazioni». Il resto è storia di oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
OnuAfricaschiavitùcrimine contro l'umanitàtratta transatlantica

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoIl mattone cambia regole e le banche stanno già scegliendo quali case finanziareIl mattone cambia regole e le banche stanno già scegliendo quali case finanziare

La location non basta più: ecco cosa farà salire (o diminuire) il valore delle case. L'analisi con un professionista del settore

Aree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura brescianaAree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura bresciana

Un viaggio nelle terre bresciane: Dai laghi alle montagne, dal corso dei fiumi ai boschi di pianura

SCOPRI DI PIÙ