Riprendere, la capacità di accettare il cambiamento

Il verbo dice del ritorno alla routine. In genere verso fine agosto già si pensa al rientro e alla fine della vacanza con pensieri tristi per il lavoro che riparte, responsabilità e stress annessi

Un primo giorno di scuola in un istituto bresciano (foto d'archivio)

«Tutti ai propri posti!» è frase che fa rimanda al ritorno alle proprie postazioni, ma anche all’ordine, la ripresa del lavoro o della scuola. Il verbo «riprendere» dice del ritorno alla routine. In genere verso fine agosto, già si pensa al rientro e alla fine della vacanza con pensieri tristi per il lavoro che riparte, responsabilità e stress annessi. Alcune ricerche rilevano che 2 persone su 3 attraversano un periodo di tensione nella transizione dalla vacanza all’abituale attività: la «sindro