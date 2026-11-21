In principio c’erano le tasse. Questa volta non si trattava di aumentarle, ma di ridurle. Come spesso succede, ridurle è più complicato di quanto non sia aumentarle, soprattutto se i beneficiari sono i cittadini di altre nazioni, non i propri. Ci riferiamo alla richiesta dell’Ue al Regno Unito di applicare agli studenti europei le medesime tasse universitarie previste per i loro. In sostanza un ripristino dello status quo antes Brexit.
Una richiesta forte, avanzata dalla Commissione europea, con il sostegno delle capitali dei Paesi membri. Dal vertice Ue-Regno Unito di ieri a Bruxelles, il primo del governo guidato da Andy Burnham, non è scaturito il sì britannico, tuttavia neppure l’Ue si è vista opporre un rifiuto, piuttosto, è questo il dato rilevante, la volontà di continuare a lavorare in questa direzione. Gli studenti dovranno aspettare ancora un poco, almeno per le tasse.
Si approssima, tuttavia, per loro un altro ripristino, quello del programma universitario Erasmus. Dal prossimo anno accademico riprenderanno, infatti, nei due sensi, gli scambi per periodi di studio. Non è la sola buona notizia per i giovani. L’altra è un programma per consentire a giovani europei e britannici di vivere e lavorare temporaneamente nell’altro Paese, con un tetto previsto di centomila ingressi annui nel Regno Unito e viceversa. Il pacchetto di misure concordate andrà a costituire un bill, cioè un progetto di legge, sul quale il parlamento di Westminster sarà chiamato a discutere e votare a partire dalla prossima settimana.
Molto altro vi è, oltre alle misure per i giovani. In primis, ed è ciò su cui vale di più soffermarsi, è il tema della sicurezza e della difesa. Le dichiarazioni in proposito dei tre leader: Burnham, Costa e Von der Leyen, hanno pure mostrato un tocco di enfasi per la notizia, giunta in quei momenti, dei missili e droni russi lanciati e caduti sul territorio polacco.
Ma cosa si propone la collaborazione Ue-Regno Unito? Un partenariato per la sicurezza, fatto di lotta a minacce ibride, interferenze straniere, alla sicurezza marittima e spaziale. Inoltre, hanno concluso i negoziati per consentire al Regno Unito di partecipare alle missioni civili dell’Ue. Uno strumento importante ma poco noto della politica estera dell’Ue. Un’espressione del soft power dell’Ue, perseguono il rafforzamento istituzionale in paesi terzi in crisi. Spaziano dalla cybersecurity al controllo delle frontiere alla formazione della polizia.
L’esempio maggiore è l’Ucraina, poi la Georgia, il Kosovo, la Libia. Londra vuole di nuovo prendere parte a queste attività, ma in un quadro europeo, conscia di come l’agire da sola ne depotenzi gli effetti del suo agire. Sempre per rimanere sulla sicurezza, quella economica. Infine, l’Ucraina. Regno Unito e Ue non demordono dal sostegno politico, finanziario e militare. Ora, il vertice di Bruxelles è avvenuto il giorno dopo quello di Berlino della Coalizione dei Volonterosi, e a pochi giorni da quello di Dublino da cui è scaturito l’E5. In entrambi le due parti erano presenti.
In queste tre occasioni il tema della difesa e della pace sono stati centrali. La Brexit sta sì causando danni economici al Regno Unito ed elementi economici sono infatti presenti nel pacchetto di Bruxelles, ma è innegabile come la spinta maggiore al riavvicinamento sia rappresentata dalla crescente consapevolezza di come il tema della sicurezza, via via più grave, possa e debba essere affrontato unitariamente.