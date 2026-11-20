BRUXELLES, 20 NOV - L'Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto l'intesa sulla dichiarazione finale del vertice, inquadrato da Londra come il summit del reset delle relazioni. I contenuti dell'intesa verranno illustrati dai leader in conferenza stampa ma molti elementi sono già trapelati, come la necessità di limare alcuni dettagli nei prossimi sei mesi.
Fonti Ue, siglata l'intesa Ue-Uk al summit del reset
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