Un ponte tra culture all’insegna dell’accoglienza e dello spirito natalizio nella sua accezione più genuina: anche quest’anno Erasmus Student Network Italia propone il progetto «Ospita un Erasmus a Natale anche tu!», coinvolgendo 15 sezioni locali tra cui quella di Esn Brescia. Il progetto mira a coinvolgere famiglie locali per ospitare studenti internazionali, sia appartenenti a progetti di scambio temporanei che iscritti a tempo pieno agli atenei cittadini, al pranzo di Natale, al cenone della Vigilia o il 26 dicembre.
Il progetto
Un momento di inclusione e di integrazione culturale, per far vivere il calore delle festività anche a studenti che si trovano lontani dalle loro famiglie: il progetto, nato inizialmente a livello locale a cura delle singole sezioni, si è poi ampliato a livello nazionale, abbracciando oggi tutto il Paese, da Trento a Messina. Le famiglie locali che vogliano rendersi disponibili ad aggiungere un posto in più al loro tavolo e gli studenti internazionali interessati a partecipare possono iscriversi all’iniziativa entro il 6 dicembre scrivendo a progetti@esnbrescia.it.
Sarà poi compito della sezione bresciana creare gli abbinamenti, mettendo in contatto famiglie e studenti «nell’ottica di mettere tutti a proprio agio e tenendo in considerazione esigenze alimentari o culturali – hanno spiegato gli organizzatori –. Saremo con i ragazzi e con le famiglie in tutti i passaggi, assicurando un match ideale».
Alcuni degli studenti non hanno la possibilità di tornare a casa durante il periodo natalizio, sia per la distanza che per motivi economici, mentre altri provengono invece da Paesi dove il Natale non è una tradizione: questo progetto si può trasformare quindi sia per loro che per le famiglie ospitanti in un’esperienza unica di ospitalità e di scoperta di usanze diverse da quelle conosciute.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito e sul profilo social di Esn Brescia. «Non serve organizzare qualcosa di speciale o fare grandi cose – ricordano gli organizzatori –. A volte basta un posto a tavola, un piatto in più e la voglia di condividere».