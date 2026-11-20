LONDRA - Il premier britannico Andy Burnham ha salutato come "storico" l'accordo sul reset raggiunto con l'Ue. "È un bel giorno per la Gran Bretagna, un bel giorno per l'Europa e per le persone in tutta Europa e in tutto il Regno Unito", ha detto nella sessione plenaria del vertice di Bruxelles.
Burnham saluta accordo "storico" su reset: "Bel giorno per Gb ed Ue"
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