Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni

Putin non cerca la tregua, vuole vincere la guerra

Giovanni Cadioli*
La promessa di Trump di fermare il conflitto in 24 ore è rimasta lettera morta
Vladimir Putin - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Vladimir Putin - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Trump in campagna elettorale aveva promesso di «porre fine alla guerra in Ucraina in 24 ore». Dalla sua prima telefonata con Putin, il 12 febbraio 2025, ne sono passate quasi quattromila, e la pace non è mai stata così lontana. Perché Putin non cerca la pace, ma la vittoria. Per questo ha respinto ogni negoziato che non implichi la cessione di ampi territori ancora sotto controllo ucraino. Ucraina, 9 mesi dopo l’insediamento di Trump la pace è ancora lontana Ma anche se Zelensky accettasse – amm

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario