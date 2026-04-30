Parole antiche contro la guerra: l’uomo del mio tempo e le tessitrici di pace
«Nominare la guerra per ciò che è: non gloria, non necessità ma scelta senza senso, non la dissolve ma è quantomeno un pensiero onesto»
Scenari di guerra
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ArgomentiLa Giraffa e lo Sciacallo
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