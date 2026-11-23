Papa Leone è andato fino in Sudamerica per parlare anche a tutti noi

Il viaggio apostolico tra Uruguay, Argentina e Perù diventa un messaggio universale di pace, giustizia e fede. Tra l’abbraccio delle comunità latinoamericane e il ritorno alle radici della cattolicità, il Pontefice invita anche l’Europa a interrogarsi sul rapporto tra Vangelo e vita quotidiana