Il messaggio permanente e quotidiano di pace e giustizia di Papa Leone XIV ha sperimentato, col viaggio apostolico in Sudamerica, la presa in tre Paesi dell’America Latina: Uruguay, Argentina e Perù, diversi per storia e attualità. Nel contempo la capacità del successore di Pietro di parlare al mondo intero, facendo leva sulla fede popolare. Ha toccato con mano la gente che lo ha accolto dove, in Uruguay, i cattolici sono minoranza. È andato in Argentina, la terra di Papa Francesco che il suo predecessore non visitò da pontefice, pur recandosi in altri Paesi dell’area, per i rischi di interessata strumentalizzazione politica di ogni suo gesto e parola. Ha concluso il viaggio in Perù, la sua seconda casa, dove ha avuto un atteggiamento che spazia dal fraterno al paterno, e la popolazione lo ha circondato di preghiere e messe di massa che impressionano per la volontà di testimonianza che manifestano.
Un viaggio missionario, compiuto all’indomani della operazione al polmone per l’asportazione di un tumore che aveva lasciato paventare un rinvio. Viaggio che in sé è un messaggio di fede, in Dio e nelle persone che in lui orientano il loro cammino. Invece non ha saltato nessuna impegnativa tappa, non un discorso orientato alla società che vuole essere civile, neppure un’attesa omelia di conferma. A dire che la vita va vissuta tutta, fino in fondo. Noi che lo abbiamo seguito da casa, grazie ai molti collegamenti televisivi, siamo stati interpellati sulle nostre modalità e capacità di intenderci come custodi attivi della continuità dell’attualità del messaggio evangelico.
Cosa ci insegnano quelle che venivano chiamate le periferie del mondo, guardando dalla centralità europea che va perdendo i suoi connotati distintivi? L’Argentina di Francesco, con i legami con l’Italia, e il Perù di Prevost, che si riconnette con Leone, invitano a guardare alle tipologie di sviluppo che abbiamo forgiato e fatte nostre. Con quali esiti? Che la fede praticata ha smarrito gli agganci con la vita effettiva. Il pellegrinaggio è dunque alle ragioni fondative della cattolicità.
Leone è tornato a Roma, in Vaticano, in San Pietro, rafforzato nel suo impegno apostolico, che vede custodito nella fede popolare e capace di scuotere le coscienze anche di chi vive in altre parti del pianeta. La fede che orienta le scelte di vita. Da qui la necessità di abitare nel mondo senza cedere alle tentazioni della mondanità. È andato in Sudamerica anche per parlare a noi, che ci percepiamo scettici sulla capacità della Chiesa cattolica di orientare le scelte delle nostre contrade, dove le guerre decidono confini e priorità.
Per confermare la storica affermazione che non possiamo non dirci cattolici, perché quella è la nostra radice esistenziale che sorpassa anche le frenate comportamentali, va rivisitato il palcoscenico della quotidianità. Decidere se ciò che accade è patrimonio innovativo di un diverso ordine, oppure una sfida a scandagliare quanto ci appartiene effettivamente. Il viaggio apostolico continua, dentro le case di chi vuole dirsi cattolico e nelle chiese che siamo chiamati ad animare.