Dove trascorrevano le vacanze i papi? Quali erano i loro luoghi del cuore, le passioni, le abitudini e perfino le eccentricità lontano dagli impegni della Chiesa? Lo racconta Emanuele Roncalli, giornalista e saggista, pronipote di San Giovanni XXIII, nel libro «Vacanze da Papa» (Mursia), un viaggio originale e documentato attraverso castelli, ville di campagna, residenze estive, località termali e paesaggi montani che, dall’anno Mille a oggi, hanno accolto generazioni di pontefici. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare alcune delle curiosità che ha scoperto durante sue ricerche.
Nel suo libro ripercorre mille anni di villeggiature pontificie, come nasceva il bisogno dei papi di lasciare Roma?
All’inizio era soprattutto una questione di sopravvivenza. Nel Medioevo e nel Rinascimento l’estate romana, e in particolare agosto, era considerato un mese crudele e mortale per la calura, l’umidità e l’aria ritenuta insalubre. Basti pensare che tantissimi pontefici morirono proprio in agosto. A questo si aggiungevano le epidemie di peste e i tumulti popolari, che spingevano i papi a rifugiarsi in castelli o borghi fuori dall’Urbe. Solo col tempo quella che era una fuga per salvarsi la vita si è trasformata in vera e propria villeggiatura.
A proposito di abitudini lontano dagli impegni ufficiali, quali sono le curiosità più bizzarre legate alla tavola e alle manie dei pontefici dei secoli scorsi?
Il momento del riposo rivelava il lato più umano, e talvolta eccentrico, dei papi. Penso a Martino IV, talmente ghiotto delle anguille del lago di Bolsena da farle prima nutrire col latte e poi annegare nella vernaccia per insaporirle, tanto da finire tra i golosi nel Purgatorio di Dante. O a Paolo II, che amava talmente i meloni da morirne dopo averne mangiati tre in una sola sera. E poi c’era il terrore dei complotti: Bonifacio VIII aveva una paura folle del veleno. Pretendeva che i bottiglieri restassero immobili davanti a lui mentre gli versavano l’acqua di Fiuggi o il vino Cesanese, e obbligava i cuochi a testare ogni pietanza con l’assazum, uno speciale strumento per verificare che il cibo non fosse avvelenato.
Non solo tavola, però. Quali erano gli svaghi più insoliti di questi pontefici del passato?
Molti amavano la caccia, come Leone X, che organizzava battute spettacolari alla Magliana o lungo la spiaggia di Palo, spingendo i cervi in mare con le reti. Ma lo stesso Leone X trasformò la sua residenza di campagna in un cenacolo di musica, poesia e teatro, oltre ad avere una mascotte d’eccezione: Annone, un elefante albino donatogli dal re del Portogallo che divertiva i passanti spruzzando acqua con la proboscide. Altri ancora cercavano sollievo nelle cure termali, come Pio II ai Bagni di Petriolo o Bonifacio IX a Viterbo, dove le sorgenti del Bullicame dovettero prima essere bonificate per allontanare le prostitute che le frequentavano.
Avvicinandoci ai nostri giorni, nel libro dedica un ritratto molto intenso e intimo a Paolo VI. Come viveva le vacanze papa Montini prima di salire al soglio di Pietro?
Per quasi venticinque anni, dal 1938 al 1962, la sua meta del cuore è stata Ponte di Legno, ospite in via dei Villini del fratello Lodovico, dopo le estati giovanili trascorse a Borno. Per lui Ponte di Legno aveva «l’animo del montanaro e la saggezza del pastore»: amava le lunghe camminate nei boschi, le escursioni fino al Corno d’Aola o a Cima Cadì a raccogliere stelle alpine, e non mancava mai di togliersi il basco in segno di rispetto quando si fermava a dare l’elemosina ai poveri. La nipote Chiara Montini lo ricorda con occhi vivi e sorridenti, capace di costruire castelli di carte con padre Giulio Bevilacqua per le bambine durante i viaggi in Svizzera, mentre chiedeva alla cognata di preparargli la crème caramel. C’è poi una parentesi meno nota al mare, a Viareggio, dove fu mandato dopo la maturità per ritemprare il fisico gracile, scrivendo a un amico soldato quanto provasse quasi pudore a godersi le onde e l’aria balsamica della pineta mentre altri erano al fronte.
E una volta eletto Papa, come è cambiato il suo modo di vivere il riposo a Castel Gandolfo?
A Ponte di Legno lo raggiungevano amici e figure chiave come Aldo Moro e Vittorio Bachelet, e proprio nel silenzio dei boschi prendevano forma le sue idee pastorali. Da papa, trasferitosi ogni estate a Castel Gandolfo, ha trasformato quel bisogno di quiete in una riflessione profonda sul senso stesso delle ferie estive: nei suoi Angelus spiegava che lo svago è «buono e sacro» quando non è ozio fine a sé stesso, ma serve a ricomporre le famiglie, a ritrovare il dialogo e a ridare ristoro all'anima oltre che al corpo. Lì seppe anche farsi voler bene dalla gente del posto, facendo costruire una scuola elementare e due chiese. E sempre a Castello visse la sua ultima estate, nel luglio 1978, accolto dall’affetto irruento del suo cane lupo Diana che gli sporcò la veste bianca, prima di spegnersi il 6 agosto dopo giorni trascorsi immerso nella lettura del libro Gesù dell'amico Jean Guitton.
Passiamo a San Giovanni Paolo II. Con lui la vacanza papale cambia completamente volto, diventando sinonimo di montagna e sport.
Papa Wojtyla ha rivoluzionato l'immaginario del riposo pontificio. Oltre a far costruire la celebre piscina a Castel Gandolfo per mantenersi in forma, ha portato il papato sulle vette, tra le Dolomiti e la Valle d’Aosta. Per lui la vacanza era contatto fisico diretto con la natura, lunghe camminate, escursioni e sci. Aveva bisogno della fatica del corpo per ritemprare lo spirito.
Un approccio molto diverso da quello del suo successore, Benedetto XVI. Come trascorreva le ferie Joseph Ratzinger?
Anche Benedetto XVI amava la montagna, in particolare le Dolomiti e Bressanone, ma in modo più contemplativo e raccolto rispetto a Wojtyla. Le sue giornate estive, sia tra i monti che a Castel Gandolfo, erano scandite dallo studio, dalla scrittura dei suoi libri e dalla musica: suonava il pianoforte per rilassarsi. E poi c’era il suo celebre amore per i gatti, ai quali era solito parlare affettuosamente in dialetto bavarese.
Con Papa Francesco c'è stata invece una rottura netta rispetto alla tradizione di Castel Gandolfo. Perché ha scelto di restare in Vaticano?
Francesco è stato un papa che non ha mai fatto vere e proprie ferie, preferendo trascorrere i mesi estivi a Casa Santa Marta, nel cuore di Roma. Non amava spostarsi né interrompere la sua routine quotidiana, al punto da trasformare il Palazzo pontificio di Castel Gandolfo in un museo permanente nel 2016. Per lui il riposo consisteva nel rallentare il ritmo delle udienze, dedicarsi alla lettura e concedersi qualche piccolo piacere domestico, come cucinare personalmente piatti semplici.
Arriviamo infine a Leone XIV, che tipo di vacanziere era Robert Francis Prevost prima di diventare pontefice?
Anche prima del Conclave si concedeva sempre qualche giorno di stacco, con una predilezione per l’Italia. In Val Vigezzo, la Valle dei Pittori, lo ricordano passeggiare sui sentieri di montagna e visitare il santuario di Re, mentre in Liguria ha soggiornato più volte a Celle Ligure - l’ultima volta a fine dicembre 2024 - concedendosi passeggiate e ottimi piatti di pesce nel centro storico. Ma c’è un episodio straordinario della sua giovinezza nella Bergamasca: invitato dall’amico e confratello agostiniano padre Giovanni Lenzi di Capriate San Gervasio, visitò il parco di Minitalia. Esiste una fotografia quasi profetica che ritrae il giovane Prevost proprio davanti alla riproduzione in miniatura della Basilica di San Pietro.
E oggi, da Papa, come vive le vacanze e quali sono le sue passioni nel tempo libero, tra sport e giochi?
Con Leone XIV assistiamo a un ritorno alle tradizioni, già evidente fin dalla sua prima apparizione con la mozzetta rossa e la scelta del Palazzo Apostolico. Nell’estate 2025 ha riportato il papato a Castel Gandolfo alloggiando a Villa Barberini, visto che il Palazzo pontificio è ormai musealizzato nonostante Benedetto XVI avesse raccomandato di mantenerlo convertibile. Per lui è stata ripristinata la piscina di Giovanni Paolo II, schermata da un cristallo opacizzato contro i fotografi, dove inizia le giornate con del nuoto lento.
Papa Prevost ama anche il tennis.
Esatto, ha fatto allestire un campo da tennis nella zona agricola della villa - e ricevendo Jannik Sinner in udienza con una racchetta in dono ha scherzato sulla propria veste bianca dicendo: «Qui meglio di no, ma a Wimbledon mi lascerebbero giocare». Prima del Conclave si sfidava online con il fratello John a Wordle e Words With Friends. E poi è tifosissimo dei Chicago White Sox nel baseball, dei Villanova Wildcats nel basket e simpatizzante della Roma nel calcio: la squadra giallorossa vinse lo scudetto nel 1982, quando lui studiava a Roma, proprio l’8 maggio, la stessa data in cui 42 anni dopo sarebbe stato eletto papa. Al di là degli svaghi, però, nell’Angelus del 20 luglio 2025 ha ricordato che l'estate serve a rallentare e a riscoprire la gratuità degli incontri e l’arte dell’ospitalità.
Chiudiamo a tavola, tema che attraversa tutto il libro: che rapporto ha Leone XIV con il cibo e la cucina?
È una buona forchetta e un uomo molto concreto, che sa cavarsela benissimo da solo ai fornelli. Cresciuto con gli ottimi piatti della madre Mildred, di origini spagnole e creole, e con le ricette italiane tramandate dalla famiglia del nonno paterno emigrato da Torino, a Chicago aveva un tavolo fisso con tanto di targa alla pizzeria Aurelio’s, famoso per la Chicago deep dish pizza. Nei periodi romani faceva la spesa e si cucinava da solo una grande carbonara, mentre dal Perù si è portato nel cuore il ceviche e lo stufato andino. Ma ha dimostrato anche grande spirito d’adattamento e coraggio: durante un viaggio apostolico nelle Filippine non si è tirato indietro nemmeno davanti al balut, il celebre uovo d’anatra fecondato, ammettendo poi con autoironia di aver impiegato tre giorni per digerirlo.