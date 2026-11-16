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L'ultima messa del Papa in Perù davanti a un milione e mezzo di persone

LIMA, 16 NOV - Circa un milione e mezzo di persone sta partecipando alla Messa che il Papa sta celebrando alla spianata della base aerea Las Palmas, di Lima. Si tratta dell'ultima funzione di Leone XIV in Perù e della sua visita in Sudamerica. Secondo alcune stime, nel corso di questa missione, lunga 11 giorni, che ha toccato Uruguay, Argentina e Perù, Papa Prevost ha incontrato tra il 13 e i 15 milioni di persone.

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