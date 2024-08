La transizione energetica e il pranzo mai gratis

Sergio Vergalli

Picchi di produzione di elettricità alterano le dinamiche del mercato. Da un lato si potrebbe favorire una maggiore integrazione delle tecnologie di stoccaggio dell’energia; dall’altro adottare sistemi di gestione della domanda

Impianti eolici per produrre elettricità © www.giornaledibrescia.it

Settembre 1922, stazione ferroviaria di Kehl, Strasburgo. Un uomo elegante, con un basco in testa, due baffi impomatati ed una cravatta a pallini sta cambiando 90 centesimi di dollaro per 670 marchi della Repubblica di Weimar. Hernest Hemingway si incammina, facendo tintinnare le monete nelle tasche. Le suole delle scarpe risuonano sul selciato della strada. La iperinflazione delle Repubblica di Weimar implicò prezzi molto elevati ed un tasso di cambio sfavorevole per i tedeschi ma, nel contempo