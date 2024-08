Cogeme punta sulle rinnovabili con 14 impianti fotovoltaici

Siglato un accordo tra Cogeme spa - una delle prime società per azioni in Italia con il 100% di capitale pubblico proveniente da 60 comuni delle province di Brescia e Bergamo - e il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (Eeef) che ha come obiettivo quello di generare elettricità rinnovabile alimentata da energia solare prodotta da 14 impianti fotovoltaici di piccola scala. «Un progetto di respiro internazionale che mira a portare valore al nostro territorio attraverso attività green innovative con un partner d’eccezione, il fondo Eeef» commenta Giacomo Fogliata, presidente di Cogeme.

Questa partnership, in cui Cogeme Energia detiene il 20% delle azioni mentre l'Eeef l'80%, «è volta a promuovere un mercato energetico sostenibile e a contribuire agli obiettivi climatici dell'Unione Europea» spiega Cogeme.

«La joint venture consentirà a Cogeme Energia di diventare protagonista, insieme ad un partner di elevato standing finanziario come Eeef, nella produzione di energia green e di ampliare il suo portafoglio energetico “sostenibile”, aspetto chiave per mettere in atto la transizione energetica fissata a livello comunitario» ha sottolineato Paolo Paoletti, direttore generale di Cogeme Energia. «Ciò - viene spiegato - consentirà al territorio, primario ambito del nostro sviluppo, di rendere disponibile al parco clienti di Cogeme Energia un’importante capacità di energia rinnovabile. Inoltre, in termini di emissioni di CO2, si può ipotizzare un risparmio di circa 2.400 tonnellate. Questo diventa un primo passo fondamentale per il processo di decarbonizzazione che la nostra società sta promuovendo».

«Questa partnership, unica nel suo genere, sviluppata con CogemeEnergia, mira a iniziative con soggetti pubblici con l'obiettivo di fornire benefici multidimensionali a lungo termine per l'economia, l'occupazione, la resilienza energetica e la sostenibilità ambientale, il tutto allo stesso tempo» hanno dichiarato Rahul Pratap Singh e Didzis Berzins, team di Dws Investment del Fondo europeo per l'efficienza energetica.

La gestione

Cogeme Energia avrà la gestione industriale del progetto con responsabilità nella realizzazione e nella gestione operativa degli impianti fotovoltaici, della loro implementazione e del loro mantenimento, acquisendo l'intera produzione di energia verde tramite un contratto PPA della durata di 14 anni.

La società franciacortina attiverà i cantieri del primo lotto di 5 progetti fotovoltaici entro la fine dell’anno, nei comuni bresciani di Fiesse, Remedello, Castenedolo e in quello cremonese di Sospiro per una potenza installata di circa 17,5 MW. Il successivo lotto di 37,5 MW vedrà l’attivazione dei siti di costruzione a partire dai primi mesi del nuovo anno. L’intera produzione sarà disponibile per i clienti di Cogeme Energia dal secondo semestre del 2025.