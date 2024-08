Mercalli: «Il clima è malato: la cura non piace, ma è necessaria»

Il climatologo e divulgatore scientifico: «Non c’è più tempo per guarire, ma possiamo ancora evitare di arrivare a quei 4, 5, 6 gradi in più che sarebbero disastrosi»

3 ' di lettura

Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico - © www.giornaledibrescia.it

Luca Mercalli lo conoscono un po’ tutti anche grazie alla sua partecipazione alla trasmissione «Che tempo che fa» e al suo inconfondibile papillon. Linguaggio semplice ed efficace, alla portata di tutti, da anni cerca di sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Ha scritto libri per Bur Rizzoli, Einaudi e ha una rubrica fissa su Gardenia. È presidente della Società meteorologica italiana. In questi giorni si parla di caldo record... «La situazione è palese, in Italia e nel mondo. Il programma eu