L’Iran e il «nyet» israeliano che sbaraglia il tavolo

Eppure, pur avendo consegnato alla storia l’icona più spettacolare del no sovietico, il vero Mr. «Nyet» fu Andrei Gromyko , ministro degli Esteri dell’Urss dal 1957 al 1985 , diplomatico impenetrabile, celebre per la durezza negoziale e per l’uso sistematico del veto. Se Kruscev incarnò il rifiuto come gesto, Gromyko lo trasformò in dottrina. Il primo mise in scena il «no»; il secondo lo rese procedura, tecnica negoziale, strumento permanente di pressione.

È dentro questa genealogia – il rifiuto come spettacolo e come metodo – che si può leggere oggi l’opposizione di Benjamin Netanyahu al piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Il paragone non riguarda l’ideologia, ma la funzione politica del diniego. Netanyahu non dispone di un veto formale sul negoziato tra Washington e Teheran. Eppure il suo «no» non è soltanto una dichiarazione di dissenso: è un atto politico destinato a ridefinire i termini stessi della trattativa. Non è casuale che proprio dalla tribuna dell’Onu nel 2012 avesse mostrato il celebre diagramma della bomba iraniana, tracciando una linea rossa davanti alla comunità internazionale. Da allora, il dossier iraniano è rimasto l’asse della sua identità politica: la convinzione di essere il leader chiamato a vedere prima degli altri la minaccia esistenziale rappresentata da Teheran e a impedirne l’irreversibilità.

Formalmente, gli interlocutori diretti sono Stati Uniti e Iran, con la mediazione indiretta del Pakistan. Washington cerca di fermare le ostilità, riaprire lo Stretto di Hormuz, evitare una guerra regionale più ampia e riportare il dossier nucleare entro una cornice negoziale. La proposta americana prevede una moratoria ventennale sull’arricchimento dell’uranio, la rimozione delle scorte già accumulate e lo smantellamento di infrastrutture nucleari. Teheran chiede invece la fine del conflitto, la revoca delle sanzioni e il mantenimento di una deterrenza residua, fondata in larga parte sull’arsenale missilistico. Condizioni che Trump ha giudicato totalmente inaccettabili, mentre Netanyahu ha ribadito che il lavoro non è ancora finito.

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Le motivazioni dell’opposizione di Netanyahu sono almeno tre. La prima, da sempre dichiarata, è impedire che l’Iran conservi una capacità nucleare rigenerativa. Per Israele il problema è rappresentato dalle competenze materiali, infrastrutture e coperture diplomatiche attraverso cui Teheran potrà ricostruire nel tempo la propria capacità di soglia. Un semplice congelamento del programma non elimina la minaccia: la rinvia. La seconda è più profonda: il Premier israeliano non separa il dossier nucleare dalla natura stessa del regime che resta l’epicentro di una rete regionale ostile. Finché quel centro resta intatto, ogni accordo è visto come tregua provvisoria. Gerusalemme teme una pace che stabilizzi Teheran e rafforzi l’ala oltranzista oggi al potere, quella della nuova generazione dei Pasdaran che ha soppiantato la componente religiosa. La terza motivazione è interna. Netanyahu ha costruito per decenni la propria identità politica sull’idea di essere il leader che vede prima degli altri la minaccia iraniana e ha il coraggio di affrontarla.

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Accettare un accordo che lasci l’Iran strategicamente intatto, con capacità residue e proxy attivi, lo esporrebbe a una doppia accusa: l’opposizione potrebbe sostenere che ha trascinato il paese in una guerra senza vittoria; la destra nazionalista di essersi fermato prima della neutralizzazione del nemico. La sua opposizione al piano americano serve anche a preservare la propria posizione domestica. Il contrasto con l’alleato è netto. Gli Usa possono permettersi una logica di gestione del rischio: evitare l’escalation, ridurre i danni economici, impedire che la crisi travolga il Golfo e i mercati energetici. Lo stato ebraico ragiona secondo una logica di eliminazione della minaccia.

Per Trump un accordo imperfetto può essere meglio di una guerra aperta; per Netanyahu può essere peggio di una guerra incompiuta, perché vincola Israele senza disarmare l’Iran. In questo quadro, il «nyet» di Netanyahu assume il suo significato più pieno. Non è un rifiuto emotivo. È una strategia. Come Kruscev, Netanyahu comprende la forza performativa del dissenso pubblico. Come Gromyko, comprende che dire no può essere un modo per riscrivere le condizioni del negoziato.