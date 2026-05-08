Risale la tensione a Hormuz: gli Usa attaccano obiettivi militari in Iran

Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, affermando che gli attacchi alle forze statunitensi sono stati una rappresaglia. Gli Stati Uniti «hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere iraniane nella regione di Jask verso lo Stretto di Hormuz, così come un'altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti», ha dichiarato il comando centrale dell'esercito in un comunicato citato dalla televisione di Stato.

Il comando militare centrale iraniano ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro l'Iran meridionale «in collaborazione con altri paesi della regione». Le forze iraniane «hanno reagito immediatamente attaccando navi militari americane, infliggendo danni significativi», ha aggiunto.

Trump

I raid contro l'Iran in risposta ai loro attacchi sono solo un «colpetto» ha però risposto Donald

Trump a Abc, sottolineando che il cessate il fuoco sia ancora in vigore.«In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza, se non firmeranno il loro Accordo, e in fretta» ha aggiunto.

President Trump tells me in a phone call the retaliatory strikes against Iranian targets are just a "love tap."



"It's just a love tap."



When I asked if it means the ceasefire is over.



"No, no, the ceasefire is going. It's in effect." — Rachel Scott (@rachelvscott) May 7, 2026

Nel Golfo

Nel frattempo Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state impegnate stamattina contro droni e missili lanciati dall'Iran. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa emiratino. «Le difese aeree degli Emirati stanno contrastando attacchi missilistici e di droni provenienti dall'Iran», ha scritto il dicastero in una dichiarazione. «Il Ministero della Difesa conferma che i rumori uditi in varie parti del Paese sono dovuti all'intercettazione, da parte dei sistemi di difesa aerea, di missili balistici, missili da crociera e droni», viene aggiunto.