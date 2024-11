I difficili rapporti tra Usa e Regno Unito

La rielezione di Trump ha aperto a nuovi scenari internazionali: il tyccon non ha mai nascosto avversione per il Labour Party e ci sono divergenze sulle politiche commerciali, estere ed energetiche

Così Londra salutava Trump nel 2019 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In Italia il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca ha dato inizio a una curiosa corsa ad accreditarsi la sua amicizia, dato che il rapporto con Washington resta per la classe dirigente nazionale un fattore molto importante. Anche negli altri paesi, però, le singole classi dirigenti debbono adeguare le loro posizioni rispetto ai nuovi scenari statunitensi. E così è anche per il Regno Unito. Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forwa