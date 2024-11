Ue e Italia avanti piano con l’ombra di Trump

La crescita europea è deludente, ma in accelerazione

3 ' di lettura

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles - © www.giornaledibrescia.it

Le «previsioni economiche d’autunno», pubblicate ieri, sono uno dei due momenti (l’altro è in primavera) in cui la Commissione europea analizza l’andamento recente e previsto di molte variabili macroeconomiche e di bilancio per tutti gli Stati dell’Ue. Quest’anno coincidono con la fase conclusiva della Commissione von der Leyen insediata nel 2019; dal primo dicembre prossimo dovrebbe insediarsi quella nuova (il condizionale è d’obbligo considerate le recenti vicende relative alla conferma di com