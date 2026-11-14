Governo e banche, la chiarezza nelle scelte

La vicenda che sta coinvolgendo il governo e il mondo bancario (Carlo Messina ceo di Intesa e la presidente Meloni), risulta difficile da affrontare se non partendo da alcune considerazioni. La prima è che difficilmente si possono separare riflessioni che vanno a toccare l’ambito comportamentale (in un contesto che vede coinvolte le istituzioni del Paese) e quello che si associa al ruolo (e alle regole) che in un sistema evoluto i rappresentanti delle istituzioni devono saper rispettare. Ciò vale sia in termini comportamentali sia nella definizione dei motivi per cui determinate regole vanno definite, eventualmente criticate, ma rispettate come elementi fondativi di un modello istituzionale come il nostro.
Il richiamo duplice ai comportamenti e alle regole aiuta a riflettere sullo scambio di «battute» registrato ieri tra Dublino (Meloni) e commissione parlamentare (Messina). Non è positivo che, sempre più spesso, i vertici delle istituzioni (in questo caso governo e banche) tendano a esprimere giudizi «forti» su regole e su chi dovrebbe essere chiamato a rispettarle. Va detto, quindi, come nella forma entrambi i fronti di questa, chiamiamola dialettica un po’ esasperata, siano nel torto.
Entriamo nel merito cercando di non scivolare in ambiti polemici. Un primo aspetto che salta agli occhi è il riferimento alla certezza del diritto (in questo caso dell’accordo raggiunto lo scorso anno tra mondo bancario e Governo). Su questo fronte (e sulle sue conseguenze industriali) è evidente come le imprese bancarie possano esprimere la propria critica al Governo. Allo stesso tempo è innegabile che una decisione che spalma su dieci anni la riscossione dei crediti legate al Super Bonus rappresenti, per le stesse istituzioni, un’altra imposizione difficile da digerire, ancora una volta aziendalmente.
La querelle sulla stabilità per il Paese minata (secondo Messina) o garantita (per Meloni) aggiunge un po’ di nebbia alle possibilità di un confronto serio e utile perché evita di entrare nel merito della questione. Sinteticamente, i temi in oggetto sono due: può un Governo per necessità «cambiare le carte in tavola» e fino a che punto l’attività di impresa può essere influenzata da decisioni che ne modificano le condizioni di operatività? Questi due quesiti (che rimangono aperti) portano a una considerazione di principio, ossia che di fronte a una qualsiasi risposta il Governo voglia dare, questi abbia l’obbligo di non affrontare in modo superficiale la comunicazione che consegue alle proprie decisioni.
Partendo da questa considerazione possiamo trarre un primo insegnamento poiché in tutta la vicenda abbiamo registrato una certa superficialità nel rendere palesi i motivi che hanno giustificato il Governo ad agire sui conti delle istituzioni finanziarie (è già capitato con gli extra profitti nel settore energetico o quando sul banco degli imputati sono finiti altri settori). Questo dito puntato sulle istituzioni finanziarie per individuare forme di raccolta di extra risorse, nasconde, malamente, la difficoltà del governo ad affrontare congiuntamente la necessità di orientare risorse per affrontare gli effetti di una crisi ormai palese, con quelle legate alla volontà di perseguire sulla strada di una riduzione della pressione fiscale (più o meno reale), piuttosto che a un serio approccio alla sua ridefinizione anche con riferimento all'evasione, piuttosto che agendo su quell’area di «sprechi» o di flussi di risorse che caratterizzano da sempre i periodi pre-elettorali nel nostro Paese.
"Gli ecobonus portati a dieci anni sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sistema bancario, finanziario e assicurativo. Risponde la premier Meloni: 'Io la considero una scelta di giustizia'. #ANSA https://t.co/HNNYjZDKBE— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 12, 2026
Per evidenziare la scarsa efficacia comunicativa dobbiamo ricordare che modalità di finanziamento «anomale» non sono irrituali dalle nostre parti (la notte di Maastricht non è troppo lontana nei nostri ricordi) ma (utilizzando quell’esempio) inutile negare l’efficacia della comunicazione sul «perché» di quella pesante ingerenza sui nostri risparmi da parte del Governo.
Oggi la giustificazione non evidenzia né l’oggettiva criticità della fase che stiamo vivendo, né motivi realmente validi per agire sulle banche. In sostanza, il messaggio che si è cercato di dare, è stato quello di una sorta di compensazione che si fa fatica a motivare ed anche, in un certo senso, a giustificare perché nessuno definisce questi profitti illegittimi (perché nel caso altri sarebbero gli strumenti da agire), ne pare si stia mettendo in discussione il modus operandi di queste imprese (definendone in modo diverso ruoli, responsabilità e perché no, contributi).
Viceversa, di fronte a una situazione di estrema criticità (enfatizzando magari altri elementi, che pur sussistono, di positività nell’odierna situazione del Paese), sarebbe stato (e lo sarebbe ancora) opportuno da parte del Governo esplicitarne le cause anche richiamando ad un intervento solidale per gestirle, magari coinvolgendo tutte le forze politiche e sociali a sostegno di interventi di natura strutturale condivisi e capaci di guardare oltre al richiamo elettorale. Questa carenza di visione istituzionale purtroppo si perpetua da tanti anni (a prescindere dai governi) in parallelo col degrado nei comportamenti con conseguenze negative sempre più evidenti.