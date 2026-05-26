Giro: stavolta Vingo ha faticato, la Red Bull senza capo né coda

Come previsto Vingegaard ha assestato un’altra spallata a Carì: era una tappa corta, anche la sua squadra faceva poca fatica a tenere sotto controllo i tentativi di fuga. Eppure questa volta l’ho visto affaticato il danese sull’ultimo chilometro: ha un buon margine da gestire in queste due tappe dure che restano e gli avversari sono sotto il suo livello. In ogni caso credo che sia stata l’ultima volta in cui l’abbiamo visto attaccare: ora si difenderà, bene, ma si difenderà e basta. Ha onorato la corsa con quattro vittorie, ma si sapeva che non avrebbe avuto tanti rivali. Ed è stato agevolato dal fatto che Eulalio è stato a lungo in maglia rosa: anche stavolta non è affondato, può ambire anche alla top5 finale.