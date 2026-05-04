Difesa europea, molti soldi ma poca strategia comune

La spesa per la difesa nella Ue ha raggiunto nel 2025 i 381 miliardi di euro, 11 punti percentuali in più sull’anno precedente. Quasi tutti i Paesi hanno raggiunto la soglia del 2% del rapporto tra tale spesa e il Pil (anche se restano lontani dal 3,5 entro il 2035 che chiede la Nato). L’Italia, che ha a lungo veleggiato sull’1,6%, ha dichiarato di aver raggiunto il 2, riclassificando però estensivamente una serie di voci (come, ad esempio, Guardia di Finanza e Guardia Costiera): in ogni caso il budget è salito a 32 miliardi.