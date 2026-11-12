Di Battista e l’azzardo che può affondare Conte

Il fatto che l'associazione Schierarsi, vicina all'ex parlamentare pentastellato Alessandro Di Battista, abbia commissionato a Ipsos un sondaggio per capire quanti voti prenderebbe un'ipotetica lista riconducibile a quello che è stato uno dei protagonisti della prima stagione parlamentare del M5s, non può che far riflettere il mondo politico.
A destra, l'eventuale corsa solitaria di Di Battista (stimato sul 3% dei voti) potrebbe fare estremamente comodo, perché provocherebbe al campo largo un ammanco di consensi decisivo (come probabilmente può esserlo per l'attuale maggioranza quello provocato dall'uscita di Vannacci dalla Lega e dalla nascita di Futuro nazionale). A sinistra, perché sarebbe sicuramente un problema sia includere una personalità che ha una visione di politica estera più estrema di quella del campo largo, sia avere un M5s-due più di lotta e legato alle origini.
Se Di Battista entrasse nel centrosinistra, molti moderati ne uscirebbero. Il problema principale, però, l'ex pentastellato può crearlo proprio al M5s e in particolare a Conte. Quel 3%, che secondo Ipsos viene dalle periferie delle grandi città, dalle fasce economiche meno agiate e dal Sud sarebbe tolto ai Cinquestelle, non certo al Pd o ad altri partiti della coalizione (ci potrebbe essere un apporto dall'astensione, non però determinante per non colpire duramente il M5s e il campo largo). A maggior ragione se a vincere le primarie fosse proprio Conte, l'ex premier si troverebbe verosimilmente a perdere Palazzo Chigi per colpa di un suo ex collega di partito.
C'è l'ipotesi che Di Battista vada a rafforzare il Movimento entrando nelle liste pentastellate, ma bisogna tener conto che il suo non sarebbe un ingresso come tanti altri, una personalità di secondo piano rispetto all'unico motore del M5s che è Conte. L'ex grillino peserebbe e come, con le sue prese di posizione, rendendosi ben presto una sorta di secondo leader del partito. Se poi Conte andasse a Palazzo Chigi, forse dovrebbe temere le posizioni estreme di Di Battista, cioè quel «fuoco amico» che ha fatto sempre danni nel centrosinistra, dal 1996 in poi. Insomma, il M5s e Di Battista, ma soprattutto Conte e l'ex parlamentare non possono convivere sotto lo stesso tetto pentastellato ma non possono neanche correre separatamente: se Schierarsi è al 3%, vuol dire che non è sicuro di ottenere seggi in Parlamento, però è certo che farebbe abbassare parecchio la percentuale dei Cinquestelle.
Un azzardo che danneggerebbe molto di più Conte che Di Battista, anche perché quest'ultimo non ha nulla da perdere, a differenza del suo ex collega di partito. L'ostacolo per presentare un'eventuale lista di Schierarsi è rappresentato dalla raccolta di firme, ma non è detto che Di Battista, forte di un non trascurabile seguito popolare, non possa riuscire a raggiungere l'obiettivo e far comparire il suo simbolo sulle schede elettorali. Questa campagna verso il voto del 2027 è appena cominciata e già ci regala tanti colpi di scena e vicende (come le primarie) tutte da scrivere e da vivere.