Quando si canta insieme «50 Special» dei Lùnapop, c’è sempre qualcuno che conosce tutta la canzone e regge anche le strofe. Fa da guida, così all’arrivo del ritornello possono rientrare a squarciagola anche gli altri, quelli che la strofa non la sapevano. Negli ultimi anni l’attenzione globale sul clima è calata, ma ogni tanto qualche guizzo dimostra che c’è ancora chi riesce a guidare il coro e tenere la barra a dritta. Ad Antalya la Cop31 finisce con un colpo di scena: dopo due giorni di prolungamento dei negoziati, è l’Unione Europea a giudicare insufficiente il testo finale della co-presidenza turca e australiana – che non cita nemmeno i combustibili fossili, già richiamati a Dubai nel 2023 – facendo mancare il consenso.
A difendere la linea europea in plenaria, per la presidenza di turno, è il ministro irlandese O’Brien: «Non accetteremo un ritorno al passato, né una Cop che faccia greenwashing dei combustibili fossili». A queste parole è seguito l’applauso di decine di Stati la cui sopravvivenza dipende da questi vertici, Paesi per cui nominare la causa della crisi climatica è questione di vita o di morte. Si sono schierati contro il testo altri 120 Stati, come le isole Tuvalu e Marshall e i Paesi vulnerabili del gruppo Ldc (44 Stati in via di sviluppo tra Africa, Asia, Pacifico e Caraibi). Dopo la prima settimana il negoziato è stato (di nuovo) dirottato dai petro-Stati come Arabia Saudita e Russia – la «mafia del petrolio», l’ha definita Panama. Approfittando della scarsa attenzione mediatica, hanno alzato la posta inserendo nel testo riferimenti espliciti a cattura e stoccaggio del carbonio su larga scala – tecnologie ancora immature e costose – senza mai citare i combustibili fossili che generano la stessa CO2 da assorbire.
Dopo l’ennesima estate più calda della storia, per l’Europa sarebbe stato controproducente avallare un accordo al ribasso anziché rivendicare la sua ambizione climatica, pur non riuscendo ad aumentare i fondi per l’adattamento dei Paesi fragili: nodo irrisolto che pesa sui Paesi ricchi e sui grandi assenti come gli Stati Uniti.
Si entra così in territorio inesplorato: dal 2009 a Copenaghen una Cop non chiudeva senza intesa finale, ma non è per forza un fallimento – anche se non è un bel segnale. Un compromesso debole non avrebbe accelerato la transizione, lasciando scorie verso la Cop32 di Addis Abeba.
Lo stallo fotografa una crisi di leadership globale, ma la credibilità europea reggerà solo se non verranno annacquate le norme già adottate, ancora insufficienti. È una partita che tocca da vicino anche il Bresciano: motore industriale d’Europa, ma stretto tra l’aria inquinata della Pianura Padana, aziende energivore esposte al caro-gas e un territorio fragile – dall’Adamello alla Franciacorta, fino al Garda – sempre più colpito da eventi meteo estremi. Troppo spesso è stata solo la società civile a cantare le strofe nei momenti di distrazione. Ora tocca ai Paesi e ai distretti produttivi già pronti dimostrare sul campo che uscire dal fossile conviene: alleggerisce le bollette, ripulisce l’aria e riduce la dipendenza energetica dall’estero.
Giovanni Mori, ingegnere energetico e divulgatore scientifico