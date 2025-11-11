Giornale di Brescia
La Cop30 di Belém al via tra ritardi e problemi ormai ineludibili

Monica Frassoni
In Italia la discussione sul clima resta schiacciata tra negazionismo, disinformazione e una preoccupazione diffusa ma superficiale
Donna indigene alla Cop30 - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Clima, Italia in ritardo: serve una visione che unisca sviluppo, lavoro e giustizia. In Italia la discussione sul clima resta schiacciata tra negazionismo, disinformazione e una preoccupazione diffusa ma superficiale. Il Green Deal viene spesso liquidato come una «follia» e, senza dati a sostegno, accusato di danneggiare lavoro e industria. Anche l’opposizione evita di porre davvero al centro della sua proposta politiche ecologiste capaci di unire sviluppo, occupazione e giustizia sociale. Eppur

