L’«azzeramento» dei soldati russi che logora la credibilità di Putin

La guerra in Ucraina dura ormai più della Prima guerra mondiale. Dopo oltre quattro anni di invasione su larga scala, il bilancio militare è spaventoso: la Russia ha avuto circa 1,4 milioni di perdite, con 400-450 mila morti; l’Ucraina 525-625 mila perdite, con 125-150 mila morti.
Ogni guerra, di qualsiasi tipo, produce violenza e brutalità in qualunque esercito. È la natura stessa della guerra: una rottura dell’ordine sociale e la legalizzazione del più terribile dei crimini del tempo di pace, l’omicidio. Anche così, però, c’è un tipo di brutalità endemica nell’esercito russo che colpisce per ferocia: quella rivolta contro i propri soldati.
Le inchieste indipendenti la chiamano «azzeramento»: l’eliminazione fisica di militari considerati inutili, indisciplinati o scomodi. In un database sui responsabili degli “azzeramenti” compaiono 101 militari russi accusati di avere partecipato all’eliminazione di commilitoni. Eppure solo pochissimi risultano perseguiti. E una fonte interna alla procura militare russa ha parlato di oltre 12 mila denunce, dal febbraio 2022, legate a uccisioni dentro le stesse file dell’esercito.
Il quadro che emerge è quello di una violenza organizzata e il metodo è quello di un esercito feudale. Soldati che rifiutano assalti suicidi, chiedono cure, contestano ordini o non pagano tangenti vengono rinchiusi in fosse o cantine, senza status legale né acqua o cibo. Sono picchiati, umiliati, estorti. Alcuni muoiono lì. Altri sono mandati all’assalto senza protezione o giustiziati. Poi risultano «dispersi», così le famiglie non ricevono compensazioni, previste solo per i caduti.
Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid… pic.twitter.com/VExSG7ldZo— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2026
L’Ucraina non è immune. Dall’inizio della mobilitazione più dura sono emersi casi di reclute morte dopo il passaggio nei centri di arruolamento o durante l’addestramento, con denunce di percosse, pressioni indebite, cure mediche insufficienti e suicidi. Almeno trenta decessi sono stati collegati al periodo successivo alla chiamata alle armi: nella maggior parte dei casi per problemi medici, ma anche per suicidio o per violenze subite. Un caso recente è di particolare gravità. In un grande reggimento d’assalto, almeno 26 soldati sono morti per cause non legate al combattimento tra la fine del 2025 e la primavera del 2026. Si parla di pestaggi, condizioni disumane, intimidazioni durante l’addestramento e ritardi nelle cure.
C’è però una differenza decisiva. In Ucraina i casi più eclatanti venuti allo scoperto hanno portato a indagini, verifiche interne, sospensioni di comandanti e promesse pubbliche di riforma. Le autorità non hanno sempre agito con rapidità o trasparenza, e molti abusi restano certamente sommersi. Ma quando emergono, non vengono trattati come una normale pratica di comando: restano violenze gravi dentro un esercito sotto enorme pressione, non un sistema per disciplinare o far sparire i soldati.
In Russia avviene l’opposto. Un certo Aleksandr Lunin, blogger e veterano, ha lanciato un appello diretto a Putin. Ha accusato i comandanti dell’esercito russo proprio di torturare e di uccidere soldati che rifiutano ordini suicidi o di pagare tangenti. Ha chiesto un incontro a Putin e addirittura avvertito che, senza un drastico cambiamento, «l’esercito rivolgerà le armi contro il Cremlino». La risposta è stata rivelatrice: prima il Cremlino ha definito l’appello «strano»; poi Lunin è stato arrestato con l’accusa di aver mostrato «simboli estremisti». Non è nemmeno chiaro di quali simboli si parli, ma in ogni caso una condanna per questa accusa porta a una detenzione di massimo due settimane: un ovvio avvertimento in pieno stile mafioso – taci o la prossima volta rischi anni, non settimane di galera.
Perché nella Russia di oggi, mentre le code ai distributori si allungano, la Crimea è sempre sotto pressione e l’approvazione di Putin cala, accuse come quelle di Lunin sono particolarmente pericolose. Perché sono particolarmente vere.