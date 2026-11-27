Chi è il campione nello sport? Quello che va più veloce, più alto, più forte degli altri, per citare l’antico motto (citius, altius, fortius) che Pierre de Coubertin propose al Comitato olimpico internazionale e che il Cio fece suo dai Giochi di Parigi 1924. Poi, nel 2021, si aggiunse communiter, insieme, per depotenziare letture machistiche e introdurre richiami all’unità, alla solidarietà, alla condivisione. Ma alla base c’è quel corpo che un atleta, grazie a sacrificio e doti morali e intellettive, spinge verso il limite. Sì, ma fino a quanto?
Risposte personali
La risposta non è facile. E nemmeno univoca. A parte qualsiasi considerazione sui mezzi con cui avvicinarsi a quel limite (con la malefica tentazione del doping che troppe volte ha macchiato carriere straordinarie), il punto ha a che fare con la dimensione psicologica di ogni campione. Perché se è vero che dobbiamo questo termine così amato (e talvolta abusato) al latino campio, che significa «combattente sul campo», è altrettanto vero che non si può pretendere che quel combattimento continui per sempre. E gli atleti lo sanno, anche se spesso fanno fatica ad accettarlo.
Il tempo della decisione
Ma poi arriva il momento di decidere e di dimostrarsi campioni anche nella scelta dei tempi. Per non trascinare carriere dai risultati calanti oppure - cosa più difficile - per fermarsi quando si è raggiunta la vetta più alta e altri risultati eccellenti potrebbero arrivare. È su questa cima che Marc Marquez ieri ha detto basta. È a quelle quote che lo stesso ha fatto Federica Brignone pochi giorni fa. E colpisce che una molla comune abbia fatto scattare la scelta di ritirarsi: quella del dolore. Perché quando per andare più veloce, più alto e più forte degli altri il fisico che ti ha consentito di primeggiare ti costringe alla sofferenza, la testa deve cogliere ed elaborare quei segnali. Marquez e Brignone l’hanno fatto e la cognizione del dolore si è tramutata nell’accettazione del limite. Perché il campione è ancora più grande quando capisce che è sbagliato restare sul campo a combattere.