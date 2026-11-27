«Non siamo solo un gruppo di persone, siamo volontari». Siamo un’officina di relazioni, che nascono ai margini ma sono centrali per la comunità. Associazioni e gruppi diventano punti di riferimento per tutti quelli che credono in una società più giusta, più equa e più umana. Sul territorio presidiano e donano alla comunità tempo e impegno per un’«altra» visione della realtà, più concreta ed efficace. Sono persone comuni che si mettono in gioco, credono nel «fare insieme». Anche a Passirano le attività di volontariato che spesso sopperiscono alla mancanza di personale e fondi, permettono l’erogazione di servizi altrimenti destinati a non esserci. Si costruisce così una rete per «salvare» la comunità tutta da abbandono ed individualismo. In paese sono tante e tanti che quasi quotidianamente, anzi alcuni anche più volte al giorno, si incontrano e lavorano insieme per tutti. Le associazioni e i gruppi di volontari di Passirano (centro e frazioni) offrono servizi di assistenza ai più fragili e bisognosi, rendono accessibile lo sport ai giovani, si adoperano per portare in paese cultura ed occasioni di incontro ed altro. Rendono vitali le relazioni tra cittadini che rischiano altrimenti di svuotarsi di partecipazione alla vita democratica. L’esperienza del volontariato rafforza il «capitale sociale», la maggiore partecipazione e alimenta il senso di responsabilità verso gli altri. A fronte di tutto ciò spiace che l’attuale Amministrazione passiranese abbia, dal suo insediamento, messo in luce solo alcune tra le molte associazioni e gruppi di volontariato sia con le azioni che in occasioni ufficiali. Per tutti questi motivi, come cittadini e cittadine, nella Giornata Internazionale del Volontariato ed in occasione de «L’altronatale 2026», vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le realtà che ci aiutano a restare una comunità solidale.

Alessandra Vencato

Presidente associazione Sol.E