Via Grazzine, il Comune inverta il senso di marcia

Chiedo ospitalità nella rubrica per palesare una problematica urgentissima sul traffico in via Triumplina. Leggendo il vostro articolo di mercoledì informo che i residenti di via Oberdan hanno scritto da tempo al Comune tramite canale dedicato per richiedere la temporanea inversione di senso di marcia in via Grazzine. Questo eviterebbe di congestionare ulteriormente via Triumplina liberandola da tutte le vetture dei fruitori del primo tratto di via Oberdan sino a via Stretta, abitazioni, uffici e attività commerciali comprese. Nonostante pec ed email, corredate di cartine stradali e spiegazioni della proposta avanzata, non è pervenuta alcuna risposta. Auspichiamo che il Comune analizzi quanto prima la criticità per evitare ulteriori disagi ai cittadini in quel tratto.

Marco Flocchini