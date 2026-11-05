Trump o Biden, chi è l’anatra più zoppa?

L’espressione «anatra zoppa» indica la situazione in cui un esponente politico (un sindaco o un presidente) si trova a governare senza avere la maggioranza dei voti nel Consiglio o nel parlamento. In politica italiana, si verifica quando un sindaco, un presidente di Regione, o un presidente del consiglio, vince le elezioni, ma la maggioranza dei consiglieri, siano essi comunali, regionali, o nazionali (ci riferiamo a deputati e senatori) appartengono a liste che sostenevano altri candidati. In politica statunitense, si usa il termine «lame duck» (anatra zoppa), per descrivere un presidente il cui potere è indebolito, ad esempio perché gli è stato eletto il successore, come nel caso di Joe Biden, o perché ha perso il controllo di metà mandato (midterm) come nel caso di Donald John Trump?

Alessandro Petrilli