Tram a Brescia, perché non bus elettrici?

Sono Zanini Sergio di Ospitaletto, pensionato da un po’ di tempo: sento e leggo che verrà ripristinato su rotaie il tram nella città di Brescia. Forse non ho capito bene io, ma veramente su rotaie, ma che senso ha rompere strade, creare pericolo per chi andrà in bicicletta, su strade percorse da rotaie. Il tram non è la metropolitana che corre veloce sotto od in superficie, con precedenza senza incroci e semafori. Mentre il tram in superficie deve rispettare come fosse un pulmino. Allora perché non si utilizzano pulmini elettrici, che non inquinano, sono silenziosi e non abbisognano per il oro utilizzo di ciò che comporta il tram. Chi è stato il promotore di ciò, non di certo Leonardo da Vinci. Mi sembra assurdo che non ci siano voci dissenzienti in merito. Forse ciò che è semplice è troppo semplice da capire e attuare. Speriamo che Leonardo ritorni, ma forse basterebbe Salvini, ed è tutto dire.

Sergio Zanini