San Martino, quel mite capodanno dei contadini

In questi giorni la mia attenzione è stata dedicata alla ricorrenza di San Martino ed al suo gesto di carità cristiana (oltre a farmi nuovamente ed annualmente recitare la bellissima poesia di Giosuè Carducci riprendendola dalle felici giornate trascorse alle scuole elementari). Così sono riaffiorati alla memoria i ricordi ed i racconti dovuti ai traslochi agricoli dell’Italia contadina. Questa data rappresentava, infatti, la scadenza annuale per chi doveva lasciare una casa e trasferirsi in un’altra, perché, essendo il giorno di conclusione dell’annata agraria, scadevano i contratti di lavoro. La conseguenza, come ben evidenziato e riprodotto nel film di Ermanno Olmi «L’albero degli zoccoli» (ma mi piace ricordare anche il cameo de «Il giorno degli ultimi» di Gian Butturini), era che moltissime famiglie si trovavano a dover trasferirsi d’abitazione proprio in quei giorni (da qui anche l’espressione dialettale diventata proverbiale «fà san martì»). Ma in quegli anni, prima che l’industrializzazione soppiantasse gli aspetti di vita agreste, erano giornate che diventavano di festa. Infatti, ricordando come la tradizione legava la giornata alla conclusione annuale dei lavori agricoli, i lavoratori dell’agricoltura festeggiavano il vino nuovo con la degustazione della prima spillatura del novello, e nei cascinali si trascorrevano serate danzando attorno al fuoco ove abbrustolivano le castagne e si mangiavano, oltre al «castagnaccio», i dolci che le massaie avevano preparato. Mi piace molto e mi lascio trascinare dall’euforia della ricorrenza di questo «capodanno contadino», che, generalmente, è portatore anche di un clima che tende ad essere più mite in prospettiva dell’inverno evidenziando come la natura, oltre agli animali, vada in letargo.

Luigi Cavalieri