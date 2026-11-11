Pronto soccorso, professionalità e gentilezza

Vorrei fare conoscere l’esperienza avuta qualche giorno fa presso il Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Sono rientrata da un viaggio all’estero con il sospetto di avere una costola rotta. La mattina seguente il mio arrivo, mi sono recata al Pronto soccorso Spedali Civili, dove sono stata accolta già al triage da gentilezza e premura. Mi hanno subito chiesto il motivo del mio ingresso e cosa era accaduto. In qualche minuto sono stata accompagnata all’ambulatorio media intensità, dove in due minuti sono stata chiamata per eseguire subito la radiografia. Subito dopo sono stata visitata dalla dottoressa, che confermava la frattura e che mi ha anche fatto un ecografia. In pochissimo tempo, sono stata accolta, rassicurata, visitata e dimessa con la cura. In nemmeno due ore ero a casa a riposare. Ringrazio veramente tutto il personale del Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia per il servizio stupendo che offrono ogni giorno ai cittadini. È un lavoro molto duro, e ho sempre trovato persone disponibili e soprattutto molto competenti. A loro il mio sentito grazie.

Mariacristina Santoro

Brescia