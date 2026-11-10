Pochi controlli nei parcheggi del centro città

Scrivo per denunciare pubblicamente il grave degrado in cui versano i parcheggi in struttura del centro storico, in particolare Fossa Bagni e Randaccio, gestiti da Brescia Mobilità. Dopo aver segnalato inutilmente i disagi al gestore, ricevendo solo risposte burocratiche su telecamere e vigilanza, è necessario che la cittadinanza e il sindaco sappiano cosa accade davvero. Se prima la piaga erano i finestrini infranti, con il freddo la situazione è degenerata: le auto dei clienti vengono aperte e usate come dormitori da senzatetto e sbandati. Ci si ritrova a pagare tariffe salate per poi ritirare il veicolo sporcato, con i sedili ribaltati e usato per bivacchi notturni. Tutto questo è favorito da una falla nei controlli imbarazzante. A qualunque ora della notte chiunque può accedere a piedi alla struttura, basta suonare al citofono delle porte pedonali e, alla domanda dell’operatore che chiede con quale mezzo si sia entrati, pronunciare la parola d’ordine «Telepass». Aprono a tutti, senza verificare se si possieda un’auto, un biglietto o la patente. Una vera e propria vulnerabilità del sistema che trasforma il parcheggio in una zona franca. Mentre la città si professa ricca e le congregazioni locali possiedono un patrimonio immobiliare immenso, la gestione della marginalità viene scaricata sui cittadini. Le telecamere registrano il degrado, ma non lo prevengono. Se non è possibile risolvere questa falla tecnica, Brescia Mobilità ha il dovere di vigilare fisicamente sugli accessi. È tempo che l’Amministrazione comunale intervenga: non è tollerabile pagare un servizio per subire danni e insicurezza.

Lettera firmata