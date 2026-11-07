Non tralasciamo la dignità della persona in carcere

La notizia del suicidio di una giovane detenuta, appena entrata in carcere, ci colpisce profondamente e impone una riflessione che non può essere ignorata. A distanza di 137 anni, i principi di umanità della pena sembrano ancora lontani dalla realtà quotidiana delle nostre carceri. Già nel Codice penale del 1889, nell’Italia da poco unificata, Giuseppe Zanardelli promuoveva una concezione della pena che non si esaurisse nella punizione, ma guardasse anche al recupero della persona. La detenzione, dunque, non doveva essere una punizione fine a se stessa, ma un percorso capace di garantire dignità, recupero e reinserimento sociale. È particolarmente significativo che questa sensibilità appartenesse a Giuseppe Zanardelli, bresciano, uomo delle istituzioni e protagonista della storia del nostro Paese. A distanza di oltre un secolo, dobbiamo purtroppo constatare quanto sia ancora ampio il divario tra quei principi e la realtà quotidiana delle nostre carceri. Sovraffollamento, condizioni di vita spesso inadeguate, carenza di assistenza e difficoltà nei percorsi di recupero rischiano di trasformare la detenzione in una condizione di ulteriore sofferenza e abbandono. Il suicidio di una giovane detenuta, appena entrata in carcere, rende ancora più urgente interrogarsi sulla capacità delle istituzioni di accogliere, proteggere e accompagnare chi perde la libertà, senza perdere anche la propria dignità. La civiltà di un Paese si misura anche da come tratta le persone più fragili e da come concepisce la pena. La rieducazione non può restare un principio scritto nella Costituzione: deve diventare una realtà concreta. Se il 2026, ormai prossimo alla conclusione, vuole essere ricordato davvero come l’Anno Zanardelliano, facciamo in modo che non si riduca a un momento celebrativo, ma diventi un’opportunità concreta per riscoprire e fare nostro il patrimonio culturale, giuridico e civile lasciatoci da Zanardelli. Un patrimonio che Brescia dovrebbe saper tradurre in un messaggio forte, capace di andare oltre i confini cittadini e assurgere a coscienza civile dell’intera nazione. Perché la dignità della persona, anche quando è privata della libertà, resta una misura irrinunciabile della civiltà di un Paese.

Emanuela Citati

Presidente dell’associazione di cultura Zanardelli