L’ecologismo ideologico e la risorsa acqua

L’ecologismo teorico e ideologico ha prodotto nel bresciano i comitati di tutela tipo quello del Chiese, mentre a Firenze - vostra notizia di qualche giorno fa - un gruppo bresciano, nell’ambito di un progetto di sfruttamento idroelettrico dell’Arno, recupera - tra l’altro - una piccola centrale a pochi passi da Ponte Vecchio (non in aperta campagna), condividendone con i cittadini la riqualificazione e la valorizzazione. Dovremo, probabilmente, trovarci alla «canna del gas» per renderci conto di quale risorsa sia l’acqua e quali utilità ne possano derivare. Altri nostri imprenditori hanno intrapreso analoghe iniziative fuori provincia, dove hanno trovato consenso e restituito al territorio e alla popolazione locale apprezzabili ricadute economiche. Sarei veramente curioso di vedere come se la caverebbero i contrari a tutto, se costretti a procurarsi in proprio i servizi (elettricità, smaltimento rifiuti, etc.) - prodotti e forniti altrove - di cui godono e che pretendono dovuti. Non so perché me la prendo tanto, ma è sconfortante vedere quanto l’ignoranza e il preconcetto di pochi rovinino la vita di molte altre persone.

R.T.