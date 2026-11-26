Conoscevo la forneria Massa solo di nome, perché il figlio dei proprietari era stato mio alunno, ma non ero mai entrata nel loro negozio. Nel marzo del 2020 mio marito si ammalò di Covid: allora non si sapeva molto, avevamo paura, lui rimase chiuso in camera per quattro settimane, io e i miei figli non uscimmo di casa per due. Un giorno, non so per quale motivo, sentii che avrei voluto acquistare del pane fresco: mi sembrava un gesto semplice, quotidiano che, in quella situazione surreale, avrebbe dato alla nostra tavola un po’ di normalità. Il mio fornaio non faceva consegne a domicilio e provai a telefonare alla forneria Massa di via Chiusure. Nonostante fossi fuori dalla loro zona, il giorno seguente, mi fu consegnato un enorme sacchetto pieno di pane fresco e fragrante, ma la cosa che mi sorprese è che, su quel sacchetto, la signora Sonia aveva trovato il tempo per scrivere con un pennarello nero i suoi saluti e quelli di suo figlio. A quella scritta, scattai una fotografia che conservo ancora oggi, perché quel gesto mi commosse. Adesso forse può sembrare una cosa poco importante, ma in quei giorni io ero davvero spaventata: quel pane profumato e soprattutto quei saluti mi fecero sentire meno sola. Ovviamente da quel giorno sono diventata una cliente affezionata. In seguito ho scoperto che in quella forneria si può trovare un’atmosfera particolare e i gesti gentili vengono distribuiti un po’ a tutti. Si coglie a volte la stanchezza, altre la fatica, ma si respira l’amore per il proprio lavoro, la competenza e il rispetto per il cliente. Chi passa in questi giorni da via Chiusure noterà, sulla vetrina della forneria, un cartello che comunica la cessazione dell’attività da gennaio e che ringrazia la clientela. Mi piaceva l’idea di ringraziare a mia volta perché fa bene al cuore incontrare persone gentili, oneste e appassionate.

Una cliente un po’ triste