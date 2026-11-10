La differenza tra sanzioni punitive e multe

Vi scrivo in merito a una sanzione per eccesso di velocità (22 km/h) contestatami nei giorni scorsi (a me e a tanti altri) in via Labirinto. Trovo esorbitante la sanzione di 121 euro per una via a doppia corsia che, pur essendo urbana, ha caratteristiche strutturali identiche ad una tangenziale. Inoltre, l’infrazione è stata rilevata con i nuovi sistemi a ben 520 metri di distanza (come da verbale allegato). Il Codice della strada impone che le pattuglie siano ben visibili: come può un automobilista individuare una postazione a oltre mezzo chilometro? In un periodo di forte crisi economica, con inflazione e utenze alle stelle, la Polizia municipale dovrebbe evitare questi controlli punitivi su arterie dove la quasi totalità del conducenti supera il limite (50 km/h). Interventi simili sembrano mirati solo a «fare cassa» piuttosto che a garantire la reale sicurezza stradale.

Umberto Valli

Montirone