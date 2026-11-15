«Il Decreto Bollette è solo un’enorme delusione»

Nulla di fatto per i cittadini: il Dl Bollette, come avevamo paventato dopo le prime indiscrezioni, si conferma una enorme delusione. Pressoché irrilevanti gli effetti per i consumatori e per il sistema economico. Nessuna buona notizia nemmeno sul fronte della proroga del Servizio di Tutele Graduali, rimandata ad appositi provvedimenti che aspettiamo di vedere, ritenendo in ogni caso impensabile la scadenza prevista a marzo 2027. Il tetto al prezzo del gas fissato a 58,9 euro a megawattora, destinato esclusivamente al metano utilizzato dalle centrali termoelettriche, non porterà vantaggi significativi per le famiglie: di fronte ad aumenti che, solo nell’ultimo anno, si sono attestati a circa il +129% (per una famiglia media in servizio di maggior tutela con consumo annuo di 2.700 kwh) e a circa il +63% per la famiglia tipo, con lo stesso consumo, in Servizio di Tutele Graduali appare evidente che uno «sconto» di appena 20 euro l’anno appare del tutto insignificante. Sconto riservato, per di più, a chi ha bollette della luce a tariffe variabili. Restiamo convinti che, per dare respiro ai consumatori sulle bollette, servono provvedimenti coraggiosi, lungimiranti, pronti ad intaccare anche gli extraprofitti delle aziende che operano nel settore. Nel dettaglio riteniamo necessari e improrogabili alcuni interventi: sostegno delle fasce più vulnerabili e dei redditi medi, con un ampliamento della platea dei bonus energia fino a 25.000 euro di reddito e una modifica consistente degli importi dei bonus. Per svincolare effettivamente i costi dell’elettricità da quelli del gas è necessario il vero disaccoppiamento del prezzo, il tetto non basta e non risolve il problema. Una riforma strutturale degli oneri di sistema sulle bollette, spostando alcuni oneri sulla fiscalità generale e l’applicazione dell’Iva al massimo al 10% su tutti i beni energetici. Una decisa accelerazione degli investimenti sulle Fer e sulla transizione ecologica ed energetica, per ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni e dal ricorso alle fonti fossili. La vera svolta, infatti, si gioca sul fronte della sostenibilità e delle rinnovabili. Secondo i calcoli dell’O.N.F. (Osservatorio Nazionale Federconsumatori), investendo seriamente sulla produzione di energia da queste fonti il risparmio in bolletta, per una famiglia, sarebbe di oltre il 76% rispetto all’attuale spesa annua!

Roberto Loda

Federconsumatori Brescia