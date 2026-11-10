Fibra ottica, il centro resta indietro

Per una volta chiedo ospitalità per un motivo apparentemente futile e in parte personale, quello relativo alla cablatura della città in fibra ottica. Il tema è di assoluta attualità perché consente a chi ha il privilegio del collegamento Ftth (Fiber To The Home), di navigare a una velocità decisamente migliore rispetto a chi, come me, si deve accontentare della tecnologia Fttc (Fiber To The Cabin) che in buona sostanza significa che la Fibra arriva all’armadietto e da lì, indipendentemente dalla distanza, prosegue con cavo di rame! Che ci siano dei luoghi, in città, particolarmente impervi può starci, ma quando la questione riguarda le vie del centro la cosa (mi) appare come una farsa. Abito in via della Pace, civico non servito dalla Ftth, ma in (eterna) realizzazione da parte di FiberCop, società a ciò incaricata; l’originalità consiste nel fatto che il civico 9 della medesima via ha copertura e anche il 18 di via Dante (praticamente dietro l’angolo) lo è. Talune zone della Città sono cablate da una pluralità di operatori, altre, invece, sono servite, si fa per dire, a macchia di leopardo. Qualcuno si rende conto di ciò? Mi domando quale sia la logica di questo agire e, soprattutto, se gli uffici comunali ne siano informati, considerando che questa tecnologia modifica e non poco anche le quotazioni di mercato degli immobili. Infine mi chiedo come interpretare la dichiarazione presente sul sito di FiberCop di avvenuta copertura del mio civico. Si tratta di un errore? Di una svista? L’autorità vigilante farà qualcosa? La seconda città della Lombardia merita più rispetto!

Saverio Regasto