Sono Claudio, figlio primogenito di Giuseppe Lama (storico sindaco di Borgo San Giacomo, ndr). Scrivo in merito all’articolo a lui dedicato sull’edizione del 10 novembre per segnalare che contiene almeno tre grosse inesattezze. La prima: mia madre Magda Corsini è mancata per una malattia incurabile e straziante il 10/08/2003; come è possibile scrivere nero su bianco «nonostante una vedovanza l’aveva lasciato solo dal 1999 al 2003»? La seconda: mio padre non ha nipoti italo-indiani, i due nipoti più grandi sono infatti Sebastiano e Beatrice e sono figli miei e della mia compagna Simona, entrambi nati e cresciuti in Italia da genitori italiani. La terza: mio padre non ha due figli all’estero e un terzogenito che vive in Italia con lui. Siamo due fratelli che vivono in Italia e la terzogenita vive in Spagna. Dopo una vita passata al servizio della comunità con grandi sacrifici e rinunce, dopo la perdita di nostra madre, vorremmo che si portasse più attenzione e cercare meno sensazionalismo. Sono sicuro che saprete riparare.

Claudio Lama