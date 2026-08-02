Credo sia giusto che Roggero sconti la sua pena

Il fondo del direttore del Giornale di Brescia pubblicato domenica 26/7 mi ha portato a fare alcune riflessioni sul caso Roggero. Ho guardato in rete i filmati completi di quanto accaduto, sia all’interno del negozio che i filmati colti dalle telecamere posizionate all’esterno del negozio. In questi ultimi si vedono i rapinatori uscire dal negozio e salire in auto per scappare e poi si vede il gioielliere che li insegue armato di pistola. Si avvicina all’auto e spara probabilmente ammazzando uno dei rapinatori. Si vede poi un altro rapinatore che scende dall’auto e scappa. Il gioielliere lo insegue e una volta raggiunto, dopo una breve colluttazione, gli spara e lo uccide. Ha commesso un errore e pertanto credo che sia giusto che rimanga in carcere a pagare per quello che ha fatto.

Lettera firmata