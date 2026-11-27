Ho letto a pagina 50 nello spazio «Lettere al Direttore» del giornale di Brescia del 20 novembre un bell’articolo che riporta l’intervento che la figlia Chiara, anche a nome dei fratelli e sorelle, ha fatto in ricordo del papà Giovanni Merigo che fu per 29 anni fino al 1999 sindaco di Caino a cui è stata intitolata la sala consiliare del Comune. La biografia molto appassionata che fa, è quella di un uomo esemplare sotto tutti gli aspetti sia come amministratore che come genitore dedito alla famiglia. Qualità che sono state riconosciute in tanti ambiti in cui ha profuso il suo impegno e che dovrebbero costituire esempio per amministratori e cittadini attuali. Ora a quanto detto dalla figlia desidero aggiungere il mio personale ricordo dell’uomo che io ho conosciuto e frequentato nella prima metà degli anni Cinquanta del novecento, in quanto entrambi originari dello stesso paese, San Gervasio Bresciano, lui del 1936 ed io del 1940. Era uno splendido ragazzo molto intelligente che ammiravo anche nel gioco del pallone in cui eccelleva e che aveva davanti un grande futuro. La sua famiglia era formata dal papà Battista, dalla mamma Rosa, entrambi maestri elementari, e se non erro da cinque sorelle fra le quali ricordo in modo particolare Rosellina, mia coetanea. Con particolare nostalgia ricordo che il papà di Giampietro, mio maestro elementare, portava la mia classe presso la sua abitazione ogni settimana dove suonava il pianoforte e ci faceva cantare l’inno di Mameli e Va’ Pensiero. Ricordo bellissimo che mi procura un po’ di malinconia ma allo stesso tempo un grande piacere. La famiglia Merigo lasciò San Gervasio per Caino nei primi anni Cinquanta e pur vivendo anch’io in Valtrompia non ho più avuto il piacere di reincontrare Giampietro. Questo per me è stato un tuffo nel passato ma è ricordando e ricondurre al presente queste cose che possiamo avere ancora la speranza di un futuro migliore.

Celeste Micheli

Gardone Valtrompia