Che bello ritrovarsi con tanti amanti della lettura

Una bella domenica il 4 ottobre alla biblioteca Queriniana, all’insegna della cultura e lettura con un ospite di grande pregio da parte della divulgatrice se non ché scrittrice Petunia Olister. Chi l’avrebbe mai detto che in città e paesi limitrofi ci fossero così tante associazioni di lettura. Anch’io ne faccio parte al Villaggio Prealpino in una bella e rinnovata biblioteca. Ringrazio di cuore tutto il personale addetto per il solerte impegno nel procurarci i libri che la nostra amata prof.ssa Rosa Bresciani ci legge ad alta voce in simultanea con i nostri testi. La ringrazio per avermi incamminato a leggere e rileggere nuovi e datati libri. Leggere è come camminare in un bellissimo sentiero. Ringraziamo anche la nostra sindaca Laura Castelletti che approva queste iniziative.

Angela Brigato