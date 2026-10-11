Che bella la musica dei «Batmen» di Manerbio

Che bel pomeriggio ho passato qualche giorno fa presso l’Auditorium I.T.C. Mazzolari di Verolanuova dell’università aperta, di scena erano i «Batmen» di Manerbio, storico e conosciuto complesso musicale. Dopo brevi e concise parole del presidente dell’Università e dell’assessore di Verolanuova la parola è data alla musica dei «Batmen» di Manerbio. M’hanno fatto tornare indietro di oltre 50 anni quando la loro musica e canzoni eternate del tempo imperversavano nelle balere della nostra provincia e non solo, la macchina del tempo mi ha fatto ricordare ed emozionare, melodie iconiche e canzoni del tempo che fu. Grazie ragazzi! Ad un certo punto, vedo sgattaiolare dalla platea un piccolino che scappato dalla mano del papà o della mamma, s’è messo a ballare e muoversi simpaticamente a tempo di musica sotto lo sguardo compiaciuto dei «Batmen», poi d’un tratto si ferma volge lo sguardo sul palco... sembra dire: «Bravi nonni io sono il futuro!».

Samuele Del Pero

Pralboino