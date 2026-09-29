Breno, tante grazie a sindaco e amministratori

Con questa mia vorrei ringraziare di cuore il sindaco e gli amministratori del paese di Breno. Il grazie è per aver perpetrato l’ennesimo scempio di piante, questa volta per «migliorare» l’aspetto della piazza antistante il municipio. Tagli inauditi di piante bellissime, sane, decorative e, soprattutto, utili. Il mio grazie è per non aver consultato un urbanista serio che riprogettasse la viabilità per attenuare i disagi che gli abitanti subiscono quotidianamente in questo paese che muore giorno dopo giorno. Grazie davvero per avere vie piene di buche e marciapiedi pericolosi, per un parco giochi che definire misero è un complimento. Grazie per pensare a grandi progetti e non rispondere alle segnalazioni dei cittadini che richiederebbero un minimo di spesa. Grazie per non aver sistemato un acquedotto che lascia senz’acqua alcune zone del paese. Ed infine, grazie anche per non aver accolto le istanze di molte associazioni, prima fra tutte Italia Nostra, per salvare la Madonna del Camino, luogo così caro ai brenesi ma non altrettanto ai loro amministratori e che ora è al collasso. Sono commossa ed orgogliosa di avere un Comune gestito con tanta sensibilità e solerzia ma, se questa è la qualità del lavoro, auspico che si lavori sempre meno. Per la salute di tutti.

Donata Soregaroli